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投資人趁最近股市上漲了結獲利，導致美股收跌後，日本股市今天也收低，受累於新年假期影響，交易清淡。

法新社報導，日經225指數下跌256.58點或1.32%，收19145.14點。東證指數下挫18.41點或1.20%，收1518.39點。（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)