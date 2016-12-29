袁詠儀基因太強 10歲兒高顏值不輸明星爸

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張智霖和袁詠儀結婚15年，依舊恩愛如初。(圖／翻攝自張智霖微博)

張智霖和袁詠儀兒子高顏值搶鏡。(圖／翻攝自張智霖微博)

港星袁詠儀（靚靚）和張智霖結婚15年，育有一子魔童（Morton），一家三口幸福和樂，近日她們到黃金海岸度假，並在微博曬出遊照，10歲兒子高顏值引網友關注。

袁詠儀和張智霖是演藝圈著名恩愛夫妻，近日她們一家三口到黃金海岸遊玩，並曬出一組出遊照，其中一張帥氣兒子出鏡，桃花電眼加上筆直長腿，帥度簡直快超越爸爸張智霖，網友都忍不住讚嘆：「一家子基因太好！」

(中時電子報)