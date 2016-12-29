WBC官方加油團 高國輝、林哲瑄盼球迷參加
2017世界棒球經典賽，中華隊首輪賽事，將在明年3月7日於首爾開打，中華隊3家官方加油團之一的國瑞旅行社得到韓國職棒聯盟同意，優先取得中華隊內野賽事門票，共275席位，其中包含可進入球場看中華隊練習的VIP團40個名額，歡迎球迷一同共襄盛舉。
今舉行官方加油團記者會，入選中華隊經典賽大名單的富邦悍將球員，高國輝與林哲瑄也來站台，高國輝表示，因為沒有打過經典賽，最想對上韓國，也希望球迷能夠踴躍參加，不要讓中華隊被韓國球迷包圍。
林哲瑄則提到想對上從資格賽打上來的以色列，他指出，原本之前有傳出釀酒人外野手伯朗有要打，原本很期待可以對決看看，可惜好像又沒有，不過還是很期待。
「2017 WBC中華隊加油團」名額共275人，提供4種加油團模式，行程也都安排與棒球相關活動，還有自由行行程，讓球迷可有多項選擇， VIP團僅40個名額，可在首日率先進到球場，親眼目睹中華隊練習狀況。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。