WBC官方加油團 高國輝、林哲瑄盼球迷參加

富邦悍將高國輝(左)與林哲瑄(右)今共同為WBC中華隊官方加油團站台。(周鎮宇攝)

2017世界棒球經典賽，中華隊首輪賽事，將在明年3月7日於首爾開打，中華隊3家官方加油團之一的國瑞旅行社得到韓國職棒聯盟同意，優先取得中華隊內野賽事門票，共275席位，其中包含可進入球場看中華隊練習的VIP團40個名額，歡迎球迷一同共襄盛舉。

今舉行官方加油團記者會，入選中華隊經典賽大名單的富邦悍將球員，高國輝與林哲瑄也來站台，高國輝表示，因為沒有打過經典賽，最想對上韓國，也希望球迷能夠踴躍參加，不要讓中華隊被韓國球迷包圍。

林哲瑄則提到想對上從資格賽打上來的以色列，他指出，原本之前有傳出釀酒人外野手伯朗有要打，原本很期待可以對決看看，可惜好像又沒有，不過還是很期待。

「2017 WBC中華隊加油團」名額共275人，提供4種加油團模式，行程也都安排與棒球相關活動，還有自由行行程，讓球迷可有多項選擇， VIP團僅40個名額，可在首日率先進到球場，親眼目睹中華隊練習狀況。

(中時電子報)