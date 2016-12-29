汐止防搶演練逼真 展現精實訓練

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新北市警汐止分局昨天下午進行農會防搶演練，場面逼真，展現警員精實訓練。（李其樺翻攝）

為淨化春節前治安、遏止強盜、搶奪、擄人等重大刑案發生，新北市警汐止分局下午在汐止農會樟樹辦事處進行防搶演練，過程中員警荷槍持彈，心戰喊話與震撼彈軟硬兼施，場面逼真，展現警員精實訓練。

昨天下午汐止分局防搶演練，模擬歹徒持槍進入農會行搶後，挾持人質逃逸，汐止、基隆、南港警局加入圍捕，在伯爵街順利攔截歹徒，警方先派出心戰專家喊話，隨後快打部隊投擲震撼彈，攻堅一舉擒獲歹徒，也讓挾持事件順利落幕。

(中時)