《時來運轉》運彩報報之 雷霆大戰灰熊

『守住威少就守住雷霆』大家都知道，但可沒那麼簡單。(美聯社資料照)

台灣時間12/30周五上午09:00即將上演雷霆灰熊矛與盾的對決，兩支球隊同屬西區前段班實力相近，雷霆進攻強勢、灰熊防守嚴密，兩軍本季第一次交鋒會產生甚麼樣的火花呢？

資深運彩分析師表示，灰熊20勝14負排名西區第七，是本季唯一同時擊敗過西區龍頭勇士以及東區霸主騎士的隊伍。以防守見長的灰熊場均可以壓制對手得分低於98分聯盟第二(僅次於爵士)，陣中擁有Marc Gasol以及Zach Randolph兩名頂級內線球員羨煞旁人，惟球隊整體投籃命中率41.8%聯盟倒數第一，是最需要加強的地方。

雷霆20勝12負位居西區第五，禁區有驃悍長人Enes Kanter以及Steven Adams坐鎮，是聯盟中少數無懼於灰熊雙煞的球隊。看板球星Russell Westbrook場均31.7分、10.6籃板與10.9助攻將所有數據一手包辦，是當前MVP呼聲最高的球員，獲得本季例行賽MVP的賠率1.7倍最被看好，『守住威少就守住雷霆』大家都知道，但可沒那麼簡單。

雷霆與灰熊三分出手的數量都屬聯盟中後段，周五對決估計兩隊以禁區肉搏戰為主，內線攻防容易拖慢比賽節奏，此役賽果出現小分機會較大！勝負方面，灰熊的籃板難以和聯盟籃板前五的雷霆抗衡，如果本役灰熊命中率如以往一般低迷，估計很難拿下勝利。反觀雷霆近期連續四場贏球氣勢高漲，看好雷霆趁勢拿下五連勝。

(中時電子報)