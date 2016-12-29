MLB》拿兩年約當遊騎兵 納波里就差一步
在印地安人簽下英卡納西昂後，納波里回歸無望，引起不少球隊釋出善意網羅，其中又以遊騎兵出線機會最大，如今這個傳言，越來越可能成真了！美媒29日消息指出，納波里與遊騎兵已幾近達成共識，有望獲一紙至少兩年合約，第三度披上條子軍戰袍。
明年將滿35歲的納波里，儘管上季打擊率2成39不算出色，不過寫下34轟、101分打點、長打率4成65的身手，且不必犧牲選秀權，讓他成為自由市場搶手的重炮之一，除了遊騎兵，與美聯全壘打王川波談約陷僵局的金鶯，以及端出大約卻沒搶下英卡納西昂的運動家，都在積極爭取加盟。
遊騎兵上季鎮守一壘的普羅法(Jurickson Profar)、羅亞(Ryan Rua)、蓋洛(Joey Gallo)，打擊皆不甚理想，球團一直在尋找能扛中心打線的一壘手或指定打擊人選，據大聯盟記者蘇利文(T.R. Sullivan)報導，納波里與遊騎兵已展開談約，他很可能以至少兩年的合約，重回老東家懷抱。
(中時電子報)
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