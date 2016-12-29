阿B當媒人 爆關之琳戀小24歲SJM周覓？
電眼女神關之琳去年底認和富商男友陳泰銘秘婚又離婚，恢復單身的關之琳，近來神采奕奕忙打理自身事業，期間還傳出和時尚品牌Moiselle「太子爺」陳柏熹穿浴袍合影，但雙方表示僅是好友，今(29日)港媒再爆關之琳有新歡，這回對象竟是小她24歲的Super Junior-M(SJM)大陸籍成員周覓。
港媒報導，54歲關之琳日前在好友鍾鎮濤夫妻的牽線下，認識了30歲的周覓，雙方個性一拍即合，被爆今年4月搭遊艇出遊，之後關之琳舉行睡衣品牌發表會，周覓也不避嫌到場力挺，9月關之琳舉行慶生會，周覓又現身，可見雙方交情匪淺。
報導中指出，歌手出身的周覓因喜歡音樂便和鍾鎮濤結為好友，之後和關之琳搭上線，兩人也常在社群網站互曬合影，而關之琳先前被問到再婚，總說「never say never」，不抗拒新戀情，對此，《on.cc東網》求證鍾鎮濤，他回應：「只是搏君一笑的報導」。
(中時電子報)
關鍵字：關之琳
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