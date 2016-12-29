總預算長照電業法 列臨時會重大議案
行政院發言人徐國勇今天表示，行政院長林全中午與執政黨立委便當會，決定將電業法修正草案、長期照顧服務法部分條文修正草案，與總預算案等6案，列為臨時會重大特定事項。
徐國勇會後轉述，由於臨時會在有限時間內僅能處理有限議案，經討論決定6個重大特定事項。首先是106年度中央政府總預算案，聽說在野黨會提出非常多刪減、凍結案，目前正在積極協商。
他表示，其次是電業法修正草案，以及教保人員服務條例草案，讓公立幼兒園的教保員得以調動並延續年資。
徐國勇表示，另外還有長期照顧服務法部分條文修正草案，這牽涉長照財源問題，將調增遺產及贈與稅、菸酒稅菸品應徵稅額，作為長照特種基金的財源。
他表示，第5案是行政院會今天上午行政院會通過的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，由於此案剛送立法院，臨時會需要先召開委員會初審。
徐國勇表示，最後是立法院外交及國防委員會今天初審通過「特種勤務條例部分條文修正草案」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，給予醫療照護安置就養。此案若在明天在院會順利三讀通過，臨時會的議案就減為5案。
有關陸生納保的全民健康保險法部分條文修正草案，徐國勇表示，由於明年1月21日協商期才結束，來不及在臨時會討論。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。