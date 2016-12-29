總預算長照電業法 列臨時會重大議案

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行政院發言人徐國勇今天表示，行政院長林全中午與執政黨立委便當會，決定將電業法修正草案、長期照顧服務法部分條文修正草案，與總預算案等6案，列為臨時會重大特定事項。

徐國勇會後轉述，由於臨時會在有限時間內僅能處理有限議案，經討論決定6個重大特定事項。首先是106年度中央政府總預算案，聽說在野黨會提出非常多刪減、凍結案，目前正在積極協商。

他表示，其次是電業法修正草案，以及教保人員服務條例草案，讓公立幼兒園的教保員得以調動並延續年資。

徐國勇表示，另外還有長期照顧服務法部分條文修正草案，這牽涉長照財源問題，將調增遺產及贈與稅、菸酒稅菸品應徵稅額，作為長照特種基金的財源。

他表示，第5案是行政院會今天上午行政院會通過的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，由於此案剛送立法院，臨時會需要先召開委員會初審。

徐國勇表示，最後是立法院外交及國防委員會今天初審通過「特種勤務條例部分條文修正草案」，明訂特勤及特勤編組人員因特種勤務全殘、半殘者，給予醫療照護安置就養。此案若在明天在院會順利三讀通過，臨時會的議案就減為5案。

有關陸生納保的全民健康保險法部分條文修正草案，徐國勇表示，由於明年1月21日協商期才結束，來不及在臨時會討論。1051229

(中央社)