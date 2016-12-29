註冊率低 華梵大學：有永續經營決心

華梵大學校長高柏園今天針對註冊率低的問題表示，「華梵是辦教育，不只是在辦學校」，持續挹注大量資金更新設備，提供更好的學習空間，以強調華梵有永續經營的決心。

高柏園表示，由於是佛教人士辦教育，把所有資源都回饋給學生，用在宣傳費用很少。但華梵辦學受到教育界的肯定是不爭的事實，曾連續9年獲得教育部「教學卓越」的獎助，全國公私立大學（不含技職院校）中只有16所學校獲此獎勵。

他說，社會大眾對華梵不了解，的確是華梵的責任，所以華梵會更加努力，讓社會及各界瞭解這是一所有理想並堅持理念辦學的大學。

高柏園強調，儘管註冊率較低，學生人數較少，但是華梵大學財務穩健，列104學年度私立大學排行第10。華梵仍會一本初衷繼續堅持辦學理想，決不會影響學生權益，持續挹注大量資金更新設備，提供更好的學習空間，這也代表華梵永續經營的決心。1051229

(中央社)