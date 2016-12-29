考試院修法 公務員辭職長官不得拒絕

考試院會今天通過公務人員保障法部分條文修正草案，為保障公務人員有不服公職權利，新增公務人員辭職要提出書面，除有危害國家安全之虞或法律另有規定者，服務機關不得拒絕。

為切合實務運作，完備法制，考試院會上午通過公務人員保障法部分條文修正草案，近日將函請立法院審議。

過去曾有公務人員想辭職，但服務機關不准的案例，考試院考量憲法明定人民有服公職的權利，也應肯定人民有不服公職的權利，為避免公務人員受限機關首長領導統御權，無法依其生涯規劃或個人意願行使不服公職的權利，通過修正公務人員保障法。

草案新增，公務人員辭職，應以書面為之。除有危害國家安全之虞或法律另有規定者外，服務機關或其上級機關不得拒絕。

草案也增訂公務人員於停職、休職、留職停薪期間仍具公務人員身分，但不得執行職務。

公務人員對於長官監督範圍內所發的命令，如認為命令違法，負報告義務，如果長官認為其命令並未違法，以書面再次下達時，草案明定應於書面署名，始得課予公務人員應服從的義務。1051229

(中央社)