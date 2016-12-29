遼寧艦遠航示威 美B52轟炸機呼嘯南海

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美國空軍B-52戰略轟炸機12月17日在短期部署後，從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛。（圖/美軍太平洋司令部）

在美國總統當選人川普頻頻挑戰北京的「一中」底線，並質疑解放軍南海擴權的行動後，中國遼寧艦航母編隊近日首度穿越第一島鏈，駛入西太平洋進行戰訓，並進入南海，大動作向美國與台灣示威。

而就在航母編隊開進南海之前，3架來自美國本土的B-52H戰略轟炸機、美軍駐關島基地的B-1B槍騎兵戰略轟炸機，以及其他戰機，也於12月3日至18日在澳洲與南海舉行了海空演習。

據美國太平洋司令部（United States Pacific Command）消息，參與演習的包括美軍B-52H與B-1B轟炸機、F-15C鷹式戰機（F-15C Eagle）、KC-135「同溫層加油機」（KC-135 Stratotanker）、C-5「銀河」（C-5 Galaxy）運輸機、C-17「全球霸王III」（C-17 Globemaster III）運輸機、E-3哨兵式空中預警機（E-3 Sentry）、RC-135電子偵察機（RC-135 Rivet Joint），還有美國陸軍及海軍陸戰隊的聯合打擊地面控制員。而澳洲空軍方面，則出動了F/A-18E/F超級黃蜂戰機（F/A-18E/F Super Hornet）。

美國太平洋空軍空中與網路作戰主管史密斯 （Dirk D. Smith）說，整合這些戰略轟炸機進行演習，可以強化戰力，準備偶發事件，並確保迅速因應危機的能力。

B-52完成美澳軍演任務後，又與美方其他軍力進行了南海聯合作戰演習任務。其中包括兩架B-1B、4架F-15C，以及目前指派至美國太平洋艦隊的「馬斯廷號」（USS Mustin）阿利伯克級（Arleigh Burke-class）導彈驅逐艦。此外，還有7架加油機在不同前線提供支援。

美國第34轟炸中隊空降任務指揮官安得森（Chandler Anderson）說，這次戰鬥演習顯現了美國空軍無與倫比的戰鬥力與精準度。

據新浪軍事引述軍事專家的分析指出，這次美軍戰略轟炸機來南海，目的不是要演習炸島礁，而是專為演練反航母而來。B-52H和B-1B都能攜帶大量「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈和遠程反艦飛彈（LRASM），能夠對航母發動機飽和式攻擊。而B-52一次能帶12枚魚叉，航程也遠。

《多維新聞》指出，不只是美國，中方也在積極演練反航母，除了東風-21D、東風-26反艦道導彈外，央視還曾曝光轟-6K發射鷹擊-12反艦導彈，以攻擊艦船的畫面。而鷹擊-12被美軍稱為「最完美的反艦導彈」，一發足以重創大中型船艦。

此外，中國官媒央視27日披露，中國海軍聯合火箭軍今年7月在南海進行大規模軍演，其中火箭軍數十枚新型導彈已瞄準美軍靠近南海的兩艘超級航母。

(中時電子報)