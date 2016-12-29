中華隊徵召遇瓶頸 高國輝：也不能勉強

高國輝(右3)今出席WBC官方加油團記者會，預計1月3日投入中華隊集訓。(周鎮宇攝)

富邦悍將高國輝，今出席「WBC中華隊加油團」，對於目前中華隊徵召不順，許多旅外球員相繼表明不參加，高國輝說：「套一句智勝之前講過的話，不是沒有誰就不能打，是沒有人才不能打。」

經典賽明年就要開打，中華隊在徵召上卻屢屢遇到瓶頸，原本期盼倚靠的旅外投手戰力，許多選手也都相繼不參加，高國輝認為，是不知道大家怎麼想，當然也希望大家參賽，不過本來就不能勉強，對於能參加的人，就是感謝他們，自己現在在中職，希望參加後能讓台灣的棒球環境更好。

今年在總冠軍高國輝不幸膝蓋受傷，目前都在自主訓練與復健，已經恢復的差不多，他表示，雖然沒有隨中華隊集訓，因為每個人都有自己的訓練方式，自己也有跟郭總告知，請他放心，目前身體狀況比今年球季還要好，也預計1月3日投入中華隊集訓。

中華隊因為徵召不順實力不被看好，高國輝認為，中職的大家，實力其實都不錯，這種短期比賽很難預測，最重要的是臨場反應，大家一起為台灣棒球努力。

首次參與經典賽，是否擔心調整問題，高國輝說，上屆打完許多球員都有反應，身體太早進入狀況，導致疲勞等問題，自己在8搶3時也是季前的國際賽，當年也有遇到問題，今年會好好調整。

(中時電子報)