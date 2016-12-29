試用期還沒過 車手提領200元就被逮

蘇姓車手到超商領款。（葉書宏翻攝）

19歲蘇姓男子擔任詐騙集團車手，由於剛加入還在「試用期」，每次提領贓款都有幹部在遠處盯哨，蘇嫌昨下午在新北市中和區自治街某超商徘徊，才提領200元，就被超商店員察覺有異，警方當場逮獲蘇嫌，他辯稱，「才剛領200元就被抓，有夠倒楣！」警訊後依詐欺罪法辦。

警方調查，蘇嫌今年12月初經由朋友的朋友介紹，加入詐騙集團擔任車手，由於還在「試用期」，詐騙集團會將提款卡及存摺寄到指定的超商，蘇嫌再到到超商取貨，在雙北市等地的提款機取款。

蘇嫌昨先由2名幹部，陪同在北市提領30萬元現金，隨後搭計程車到中和區自治街某超商，蘇嫌先在超商內試領200元，確認帳戶沒有異狀，才剛走出店外徘徊，沒多久，即遭警方逮捕。

警方在蘇嫌身上查獲29萬9200元及14張人頭帳戶提款卡。蘇嫌供稱，「詐騙集團保證周薪至少9000元，業績好可以領到1萬5000元。」訊後依詐欺罪法辦。

警方發現，共有13名民眾受騙，詐騙金額逾124萬元，將持續追查上游詐騙集團。

中和警分局偵查隊長吳永坤表示，擔任詐欺集團車手或提供帳戶，都觸犯刑法詐欺罪，呼籲全民一起反詐騙，不論民眾、超商或金融業者，若發現異常提領情形通報警方，順利逮捕詐欺車手，可獲得獎金1萬元，若遇到詐騙情況，速撥打165、110。

(中時)