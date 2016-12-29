台中市場嘉年華 45萬汽車大獎得主出爐

台中市經發局市場嘉年華，由副市長張光瑤（右四）抽出價值45萬元汽車大獎得主！（陳世宗攝）

台中市政府經濟發展局主辦「台中食尚好樂市場─市場嘉年華汽車抽獎活動」，29日在新建國市場舉行，由副市長張光瑤出席抽獎，最後價值45萬元的現代i10汽車，由住在大甲的洪小姐獲得；張光瑤說，「到台中的市場採買就有福利」，希望吸引彰化、南投民眾也到市場採買日常用品。

「台中食尚好樂市場─市場嘉年華汽車抽獎活動」，由張光瑤副市長、市議員邱素貞、鄭功進、經濟發展局主任秘書蔡珍珍、建國市場自治會會長蔡鈴欽等人一同抽出，立法委員黃國書、市議員何敏誠也派代表出席一同見證，眾人在律師見證下，從1萬5千多張的抽獎券中，抽出大獎價值45萬元的現代i10汽車。

建國市場自治會也響應活動，加碼提供1台42吋液晶電視，與100台菜籃車與傳統環保購物袋「茄芷袋」，自治會會長蔡鈴欽說，感謝市府團隊將摸彩活動設在建國市場，因此特別加碼，未來自治會也會陸續舉辦活動，讓市場越來越熱鬧。

張光瑤說，「市場嘉年華行銷活動」陸續在第三市場、大甲市場、新建國市場、第五市場至東協廣場等地舉行，這次抽獎彙集各場次的摸彩券，他感謝建國市場自治會加碼電視，也盼藉此活動讓大家知道「到台中的市場採買就有福利」，進一步吸引彰化、南投的民眾也到市場採買日常用品。

市議員邱素貞肯定建國市場遷移至現址後營運非常成功，不僅帶動周邊經濟發展，也有很多攤商的營業額成長三成至五成，甚至有人達到一倍。

市府經發局說，「台中食尚 好樂市場─市場嘉年華行銷活動」自7月30日起跑至今，創造無數新聞話題；像是市場吉祥物票選活動，就吸引高達1萬6399票，最後由「好樂超人」以5386票脫穎而出。

(中時)