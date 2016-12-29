日防衛相參拜靖國神社 南韓抗議

韓聯社報導，南韓外交部29日召見日本駐韓大使館公使，就日本防衛大臣稻田朋美當天參拜靖國神社表示抗議。

下午1時55分，日本駐韓大使館代理公使丸山浩平抵達首爾南韓外交部大樓，南韓外交部東北亞局局長鄭炳元代表韓國政府向丸山浩平表示了抗議。

南韓外交部發言人趙俊赫表示，日本政治人士今日參拜美化殖民侵略和供奉戰犯的靖國神社不能不令人憤慨。只有日本領導人正視歷史，以實際行動反省歷史，才能贏得周邊國家和國際社會的信任。

韓日兩國11月23日簽署《軍事情報保護協定》，邁出韓日軍事合作的第一步，日本防衛大臣在這種情況下參拜靖國神社令南韓國防部深感困惑。國防部方面也發表立場稱，其間南韓政府多次強調日本政府應正視歷史，重樹面向未來的韓日關係。韓方對日本防衛大臣參拜靖國神社表示深切憂慮和遺憾。國防部有關人士表示，日本防長參拜靖國神社比其他閣員參拜更嚴重。

日本防衛大臣稻田朋美29日上午，參拜了供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，這是日本在任防衛大臣首次參拜靖國神社。據悉，南韓外交部和國防部等有關部門將向日本政府表示強烈抗議，目前各部門在就應對方法和強度進行討論。

(旺報)