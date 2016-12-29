撤銷胡志強董事資格 文大敗訴

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中國文化大學認為國民黨副主席胡志強任該校董事時間過長，恐違規定，撤銷董事資格，遭教育部否決。文大不服提訴願及行政訴訟均遭駁回；經上訴，今天遭最高行政法院駁回定讞。

判決書指出，文大董事會在民國102年1月召開第16屆第41次董事會改選董事，當時核定胡志強等15人為第17屆董事。

不過，文大發現胡志強自95年2月21日起，接續接任第15屆、16屆董事，依行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點規定，兼職期間最長為4年，換言之胡自99年2月21日起，就不得兼任董事。

此外，公務員兼職不能超過2個職務，但胡志強除兼任文大董事，同時另兼任台中市文教基金會董事長等職；綜合上述，文大董事會在103年1月間，開會撤銷胡志強的董事資格案。

教育部則主張，民選地方首長不適用公務人員兼職要點，而且該次會議並未通知胡志強出席，不符合會議召集程序等規定，因此不予核定此董事資格撤銷案。

文大不服提起訴願遭駁回，再提行政訴訟也遭駁回；最高行政法院不採納文大的主張，今天駁回上訴。1051229

(中央社)