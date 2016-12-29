韓退休基金總監涉濫權 檢方申請逮捕令

南韓特別檢察官辦公室今天表示，被檢方緊急拘留的國家退休基金（NPS）總監文亨杓涉嫌濫用公權力和作假證供，已申請對他的逮捕令。

路透社報導，特別檢察官辦公室作簡報時表示，文亨杓承認去年擔任保健福祉部部長期間，命令這個世界第3大退休基金支持三星集團兩家子公司總值80億美元的合併案。

文亨杓11月在國會聽證會上否認，他曾對保健福祉部轄下的國家退休基金施壓，要求以最大股東身分支持這項合併案。（譯者：中央社陳昱婷）1051229

(中央社)