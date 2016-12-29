鞏固世襲地位 金正恩執政5年處決肅清340人

韓聯社29日報導，南韓國家情報院下屬國家安全戰略研究院在最近發行的《金正恩執政五年失政白皮書》中指出，五年來金正恩爲了鞏固世襲地位處決和肅清的人員多達340人。

在父親金正日死亡2周後，金正恩於2011年12月30日被推舉爲北韓人民軍最高司令，宣告金正恩時代到來。翌年4月，他被擁戴爲勞動黨代表會議代表、國防委員會第一委員長，完成了政權交替。

白皮書介紹，北韓遭處決的高級幹部呈現快速增加之勢，2012年爲3人，2013年爲30多人，2014年爲40多人，2015年爲60多人，共140多人，包括金正恩姑父張成澤、人民武力部部長玄永哲、北韓內閣副總理金勇進和崔英健、人民軍總參謀部作戰局局長邊仁善等。遭處決物件不分黨、政、軍人士，高級幹部被處決已成常態化。另外，今年遭公開處決的普通居民截至8月也達60多人，爲金正恩執政以來年均被處決人數的一倍以上。

白皮書指出，金正恩政權進行核試和飛彈發射共計29次，花費3億美元，爲製作460多件偶像化用品花費1.8億美元。白皮書還指出，北韓搞核開發與經濟發展並行、貪污腐敗現象蔓延、拒絕舉行兩韓對話、不進行改革開放空談吸引投資等是金正恩失政的代表性例子。

白皮書預測，北韓將於2017年完成金正恩偶像化工作，同時大力宣傳核開發與經濟發展並行路線正當合理，國際社會制裁北韓無效等工作，然而爲偶像化工作投入巨大費用和動員大量人力將加快北韓體制分裂。

(旺報)