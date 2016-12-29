每則假新聞罰2千萬 德國擬嚴懲臉書

愈來愈多假新聞和仇恨言論在臉書流竄，引起德國聯邦政府的「關切」。（圖/美聯社）

德國司法部將研擬對全球知名的社群媒體臉書（Facebook）開罰，以高額的罰金來提醒臉書加強其安全與審核機制。司法部長馬斯（Heiko Maas）表示未來若臉書仍未有效改善假新聞和仇恨言論的狀況，將採則數累加，單則最高將能處以50萬歐元（約2,000萬台幣）的罰款。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，有鑑於近日來臉書上假新聞與仇恨性言論愈來愈嚴重，德國司法部長馬斯在接受《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）專訪時表態，將研擬罰則對持續未改善情況的臉書公司進行嚴懲。對於在法律上有明文禁止種族仇恨和暴力言論的德國，在總理梅克爾（Angela Merkel）大批接納中東難民入境後，此類的網路言論愈發猖獗，讓德國聯邦政府相當頭痛。司法部計畫將以一則新聞為單位，對該新聞所在的社群媒體開罰50萬歐元（約2,000萬台幣），藉重罰逼迫臉書改善漏洞。社民黨（Social Democratic Party）國會議員歐波曼（Thomas Oppermann）力挺部長的決定，但仍建議司法部應給予臉書24小時解決問題的緩衝時間。

現任德國司法部長馬斯提出對臉書執行高額罰款的構想。（圖/美聯社）

即將出馬競選第四任期的梅克爾，勢必要在選舉前減少德國社群網路上愈來愈氾濫的假新聞與仇恨言論。（圖/美聯社）

過去在二戰時間曾有納粹（Nazi）迫害猶太人的慘痛教訓，讓德國官方對於此類仇恨與煽動的言論相當敏感，甚至在法律上明文禁止公開以任何形式呈現種族歧視與仇恨的文字。面對德國官方的「提醒」，臉書在德國的分公司也回應，未來會敦促旗下員工更加留意，嚴防此類的言論和貼文造成大眾的困擾，但部長也承認，此種罰款只對臉書和推特此類跨國公司有效，在當今幾乎無國界的網路世界中，最讓他們頭疼的是那些設立於國外的論壇與社群，根本無法可管。

(中時電子報)