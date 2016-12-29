每則假新聞罰2千萬 德國擬嚴懲臉書
德國司法部將研擬對全球知名的社群媒體臉書（Facebook）開罰，以高額的罰金來提醒臉書加強其安全與審核機制。司法部長馬斯（Heiko Maas）表示未來若臉書仍未有效改善假新聞和仇恨言論的狀況，將採則數累加，單則最高將能處以50萬歐元（約2,000萬台幣）的罰款。
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，有鑑於近日來臉書上假新聞與仇恨性言論愈來愈嚴重，德國司法部長馬斯在接受《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）專訪時表態，將研擬罰則對持續未改善情況的臉書公司進行嚴懲。對於在法律上有明文禁止種族仇恨和暴力言論的德國，在總理梅克爾（Angela Merkel）大批接納中東難民入境後，此類的網路言論愈發猖獗，讓德國聯邦政府相當頭痛。司法部計畫將以一則新聞為單位，對該新聞所在的社群媒體開罰50萬歐元（約2,000萬台幣），藉重罰逼迫臉書改善漏洞。社民黨（Social Democratic Party）國會議員歐波曼（Thomas Oppermann）力挺部長的決定，但仍建議司法部應給予臉書24小時解決問題的緩衝時間。
過去在二戰時間曾有納粹（Nazi）迫害猶太人的慘痛教訓，讓德國官方對於此類仇恨與煽動的言論相當敏感，甚至在法律上明文禁止公開以任何形式呈現種族歧視與仇恨的文字。面對德國官方的「提醒」，臉書在德國的分公司也回應，未來會敦促旗下員工更加留意，嚴防此類的言論和貼文造成大眾的困擾，但部長也承認，此種罰款只對臉書和推特此類跨國公司有效，在當今幾乎無國界的網路世界中，最讓他們頭疼的是那些設立於國外的論壇與社群，根本無法可管。
(中時電子報)
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