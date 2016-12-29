柯市府團隊再異動？傳原民會主委將去職

北市府原民會主委陳秀惠(右)。(資料照/王英豪攝)

台北市長柯文哲的施政團隊又將異動？傳出之前鬧出失言風波的原民會主委陳秀惠，將於這個議會會期結束後去職，但北市府副發言人劉奕霆對此表示，目前市政團隊穩定，並無人事異動打算。

陳秀惠之前在議會備詢時以原住民族語回嗆議員李芳儒，事後又被爆料曾在泰雅族「同裘制度」議題上失言，引起議會撻伐，當時柯文哲還曾陪同陳出面召開道歉記者會，以平眾怒。

(中時)