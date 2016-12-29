葛薈婕依約手撕汪峰 嗆：滾過來 別躲在女人後面

汪峰舊愛葛薈婕依約開撕，見醒醒周歲照，直要舊情人滾過來談小蘋果的事，要他別躲在女人背後。(取材自微博)

汪峰與章子怡婚後生活開心愉悅，有大女兒小蘋果(熙熙)跟小女兒醒醒陪伴，夫妻倆常曬家庭照，看起來過得幸福安逸，然這段婚姻中卻不斷遭某人吵鬧攪和，那就是汪峰的舊愛葛薈婕，最近醒醒滿周歲，章子怡開心曬照，而被網友笑稱「每逢熱度必撕」的葛薈婕，果然照約定開炮，怒言要汪峰「滾過來」談談女兒，還要他別躲在女人後面。

日前汪峰、章子怡曬過與大女兒小蘋果的溫馨合照，遭生母葛薈婕怒嗆「我不許你拿著我的孩子來展示你的母愛」，可以說只要汪峰跟章子怡po了孩子相關的圖文，葛薈婕必開撕，如今汪氏夫婦曬寶貝抓周照，葛薈婕又有話說，怒火直朝汪峰噴射，嗆聲：「汪峰，你快給我滾過來...我要和你聊下xixi的事！別躲在女人後面！」。

她更拿舊愛與康作如生的二女兒當目標，怒斥汪峰：「你的二女你管了嗎？一天到晚的假裝自己是個好父親？真想一巴掌扇死你」，執行完說好的撕逼後，葛薈婕已刪除兩則po文，至於章子怡一家，仍開心地給醒醒慶生，沒受影響。

(中時電子報)