潘政琮與推手結連理 誇嬌妻很善良
今年10月成為27年來第1位躍上美巡的「小飛俠」潘政琮，28日低調與陪他走過10年高球路的嬌妻林盈君，牽手步上紅毯另一端，結為連理。
今年25歲的潘政琮2006年在杜哈亞運高球項目，以15歲之齡奪下個人項目銀牌，隔年便赴美求學與打球，嬌妻林盈君在他高球人生的轉捩點，就扮演重要推手角色。
林盈君那時與小潘的恩師盧宏宗，接受前台灣女子職業高協理長蔡麗香推薦，一同到苗票全國球場看全國球場培訓出來的潘氏兄弟，協助兩兄弟未來高球發展，後來順利幫助小潘赴美唸書與打球，從那時起，林盈君就扮演他的秘書角色，幫小潘安排比賽行程與生活照顧，常陪著他四處南征北討，小倆口從相識至今，整整一同走過10年高球路，林盈君也從原來的推手變成賢內助。
潘政琮說：「她很優秀、很善良，一路上都一直幫助我，還沒結婚之前是個好伙伴、也是好朋友。結婚後開始有家的感覺，也比較穩定，未來會與盈君互相幫助。」
林盈君說：「小潘在工作上執著、很勤奮，是一個非常愛家的人，能成為他的家人很幸福。」
小潘2017年首戰將於1月中旬赴夏威夷參加sony公開賽，這也是倆人第1次以「夫妻」名義參加的第1場賽事。
(中時電子報)
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