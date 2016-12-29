葉少爺獲准假釋出獄 未來協助反酒駕宣傳

4年前酒駕奪走3條人命的「葉少爺」葉冠亨遭判刑6年，去年12月移監進入台南明德外役監，因刑期已過半，上週五通過假釋聲請，農曆年前將返家過年。明德外役監今表示，葉冠亨獄中表現良好，為人也很上進，更對過去犯下的錯誤感到愧疚，未來也將透過更保團體牽線，協助反酒駕推廣。

葉冠亨上月底憑著薩克斯風專長，取得街頭藝人證照。他去年底移到明德外役監服刑，與其他受刑人組成薩克斯風樂團「山上傳奇」，平常只要有來賓造訪，就會從事表演，此外，葉冠亨在獄中也負責蔬果種植工作，之前曾提報過一次假釋，但遭駁回。

明德外役監獄副典獄長江慶隆認為，葉在獄中表現低調，完全不像報載的紈褲子弟貌，也會熱心幫忙其他受刑人。葉也表明，假釋出獄後，願意分享自身經驗，讓更多人知道酒駕是多麼嚴重的錯誤，害人害己。

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(中時)