蘇打綠元旦跨界登台 最後安可免費聽
樂團蘇打綠將休團3年，明年元旦與國家交響樂團跨界合作，成為第1個登上國家音樂廳的流行樂團，唱完將轉往戶外廣場帶來免費的「最後安可」。
蘇打綠是主唱青峰、貝斯手馨儀、鼓手小威、吉他手阿福、吉他手家凱、鋼琴及中提琴手阿龔組成，曾獲第18、19、27屆金曲獎最佳樂團獎，明年起將休團3年。
第1部音樂電影「故事未了」是蘇打綠休團前最後作品，推出CD＋DVD、CD＋BD（藍光），裡頭有去年「故事未了」演唱會成果、音樂譜成的電影，以及多首完全改編不同版本的精選Live專輯。
蘇打綠表示，「希望可以在休團的日子裡陪伴大家，請容許我們一再跟大家分享吧。」感謝粉絲對蘇打綠的熱愛與支持，預購成績非常好，30日將正式發行。
2、3日在台北小巨蛋舉行「故事未了」首映演唱會後，粉絲喊話希望包場看「故事未了」，經努力協調，蘇打綠所屬的環球國際唱片股份有限公司與威秀影城合作，在小巨蛋首映後、DVD發行前，推出戲院週六搶先看8場，場場爆滿，環球唱片宣布不再加場。
明年1月1日蘇打綠與國家交響樂團（NSO）跨界合作「樂計畫」音樂會，成為第1個在國家音樂廳演出的流行樂團。蘇打綠自掏腰包在兩廳院戶外廣場架舞台，同步實況轉播音樂廳內節目，演出結束再轉往廣場舞台，帶來免費的「最後安可」。
蘇打綠也在社群網站臉書（facebook）貼出快速回顧過去13年及今年瘋狂的影片，邀請大家1月1日下午1時到兩廳院自由廣場，「把這個即將休息3年瘋瘋癲癲的樂團送走吧」。1051229
(中央社)
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