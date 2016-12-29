經典賽對決球隊 林哲瑄高國輝各有期待
世界棒球經典賽將於明年3月舉行，中華隊正式名單還未出爐，而林哲瑄和高國輝今天分別表示，期待對上以色列和韓國。
中華職棒富邦悍將棒球隊的林哲瑄和高國輝，今天出席世界棒球經典賽中華隊官方加油團招募成軍記者會。
國瑞旅行社表示，今年透過寶悍運動平台的協助，得到韓國職棒聯盟同意，優先取得中華隊內野賽事包區門票，並獲得中華民國棒球協會授權，籌組中華隊加油團。
經典賽首輪，中華隊和以色列、韓國、荷蘭同組，明年3月在韓國開打。高國輝表示，他還沒打過經典賽，這次又在韓國打，所以想對上韓國，「感覺很特別」。
高國輝在本季總冠軍賽時傷到膝蓋，他表示，復健情形差不多了，目前以準備新球季的進度進行，雖然中華隊正式名單還沒有公布，「準備就一步一步來」，不管有沒有入選，都希望中華隊贏球。
林哲瑄則是期待和以色列碰頭，他表示，聽說美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人的布勞恩（Ryan Braun）有入選，「名氣大吧，所以想對決」。1051229
(中央社)
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