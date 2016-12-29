港富商綁票案主嫌押返台 下機面露詭異微笑

甘俊松(中)下機時被刑事局幹員上銬搜身。(范揚光攝)

甘嫌在刑事局幹員押解下不時露出詭異笑容。(范揚光攝)

震驚一時的香港富商黃煜坤綁票案主嫌甘俊松下午由刑事局押解回台，刑事局表示甘嫌在案發後隨即逃亡至加拿大、馬來西亞及菲律賓等國躲藏；菲國警方在刑事局提供情資後，於上月21日趁甘嫌出境菲國時將他逮捕。

甘俊松下午在外事人員戒護下待搭乘華航班機從馬尼拉飛抵桃園機場，甘嫌走出登機門時刑事局幹員隨即上前確認身分並上銬搜身，在補辦入境手續後立即被帶往刑事局偵訊；過程中甘嫌還不時露出詭異的笑容。

辦案人員私下表示，出身松山幫角頭的甘俊松個性沉穩狡猾，此案偵辦期間一度以為主嫌另有其人；直到在押共犯吐實後才認定甘嫌為幕後主使。

(中時)