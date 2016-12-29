《大學生》蘿莉塔叫UberEATS 遭公開住址還嗆可憐

蘿莉塔受訪透露自己住家地址遭UberEATS公開。（圖／中時報系資料照片）

Uber旗下的UberEATS才剛在台開通服務，沒想到馬上就爆出爭議，前《大學生了沒》班底蘿莉塔今受訪透露日前請UberEATS送餐，沒想到有人截圖告訴她，自己的個資被外送員公布，甚至被笑「可憐，在家沒通告！」讓她相當錯愕。

蘿莉塔過去在《大學生了沒》中可愛的模樣很受粉絲歡迎，不過她近來接受《蘋果日報》訪問時透露，自己日前請UberEATS送餐，竟被外送員在有高達491位成員的群組中嘲笑「可憐，在家沒通告！」除此之外，外送員甚至公開她的詳細住址，讓她相當介意。

蘿莉塔認為如果輕而易舉就能講出客人地址，這麼如此不受尊重的感覺，「以後誰還敢叫外送？」並強調已經委託律師處理後續法律問題。

(中時電子報)