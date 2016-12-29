台中市國立高校改隸市立 豐中率先揭牌
2017年元旦起，台中市17所國立高中職將改隸市立，豐原高中於上午率先舉行更名儀式，副市長林依瑩、教育局副局長許春梅、豐原高中校長匡格非等人一同揭牌，許多豐原高中師生也出席，開啟台中教育發展史的新頁。
林依瑩上午到場祝賀，迎接豐原高中加入「市立教育團隊」，她致詞時表示，國立改隸市立後，結合市府推動的「青年希望工程」產學合作政策，連結產業職場，讓學生未來發展有更多選項；她也提到，市府將投入50億元預算規模，分5年協助各校建設，全力培育國家棟樑。
匡格非表示，該校創辦至今48年，歷經省立、國立時代，過去資源皆來自中央，督學也由國教署派員視導，明年改隸台中市後，則由地方就近權管，尤其與主管機關教育局，同樣位於豐原區，包括經費、計畫、活動、人力等可望迅速挹注到學校。
目前台中市立、私立高中職有31所，加上17所國立高校明年加入市立家族，共有48所高校由市府管轄。教育局表示，台中市有近3萬名高校生，改隸後，行政事權一致，有助12年國教無縫接軌，並解決國中每年660位藝才班、1500位體育班畢業生，無法銜接高中教育的問題。
(中時)
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