遠東航空捐贈百萬 提供澎湖科大獎學金
遠東航空今天捐贈100萬元給澎湖科大100位優秀學子，每人1萬元獎助學金。
遠東航空今天捐贈100萬元獎助學金給澎湖科技大學，由總經理黃宋丞代表捐贈；澎湖科大校長王瑩瑋代表接受，亦代表學校致贈紀念品與感謝狀。
遠航董事長張綱維今年5月間在澎湖科大青年論壇與師生面對面座談中，允諾5年每年各捐100萬元，作為優秀學子的獎助學金。
王瑩瑋表示，獎助學金包含四技高中生申請入學、四技運動績優單獨招生、四技甄選入學、四技聯合登記分發，今年共有100名學子受惠，每名1萬元優秀獎助學金以及4張台澎單程機票。
黃宋丞表示，遠航董事長張綱維曾就讀馬公國小，一直視澎湖為第二故鄉，因此秉持企業回饋鄉里的一片愛心，長期在離島公益活動上不遺餘力，更關心教育與文化事業，因而提撥獎學金獎勵優秀學生，期勉獲獎學生能安心於課業，更期許同學們未來有能力時，也能回饋社會。
王瑩瑋感謝遠東航空對學子的獎勵，希望藉由獎學金獎勵優秀學生積極求學，努力向上，同時期勉學生要尊師重道及感恩社會大眾的愛心，更要努力認真學習，注重品德教育，長大後回饋社會，樂於助人。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。