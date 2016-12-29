遠東航空捐贈百萬 提供澎湖科大獎學金

我要評比

遠東航空今天捐贈100萬元給澎湖科大100位優秀學子，每人1萬元獎助學金。

遠東航空今天捐贈100萬元獎助學金給澎湖科技大學，由總經理黃宋丞代表捐贈；澎湖科大校長王瑩瑋代表接受，亦代表學校致贈紀念品與感謝狀。

遠航董事長張綱維今年5月間在澎湖科大青年論壇與師生面對面座談中，允諾5年每年各捐100萬元，作為優秀學子的獎助學金。

王瑩瑋表示，獎助學金包含四技高中生申請入學、四技運動績優單獨招生、四技甄選入學、四技聯合登記分發，今年共有100名學子受惠，每名1萬元優秀獎助學金以及4張台澎單程機票。

黃宋丞表示，遠航董事長張綱維曾就讀馬公國小，一直視澎湖為第二故鄉，因此秉持企業回饋鄉里的一片愛心，長期在離島公益活動上不遺餘力，更關心教育與文化事業，因而提撥獎學金獎勵優秀學生，期勉獲獎學生能安心於課業，更期許同學們未來有能力時，也能回饋社會。

王瑩瑋感謝遠東航空對學子的獎勵，希望藉由獎學金獎勵優秀學生積極求學，努力向上，同時期勉學生要尊師重道及感恩社會大眾的愛心，更要努力認真學習，注重品德教育，長大後回饋社會，樂於助人。1051229

(中央社)