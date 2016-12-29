急診室踹醫生 男子遭警帶回送辦

台中市一名黃姓男子上週前往中國醫藥大學附設醫院急診室就醫時，由於醫生要他稍等再上廁所，認為醫生態度不好而踹了一腳，並揚言要叫人來教訓醫生，被警方帶回移送法辦。

台中市警察局第二分局文正派出所於22日晚上8時多接獲報案指稱，中國醫藥大學附設醫院急診室發生醫療暴力事件，警方到場後擔心影響其他病患就醫，於是先將黃姓男子帶回派出所釐情案情。

警方追查後指出，黃姓男子當天因為情緒不穩喝雨刷精昏迷被送醫救治，在急診室黃男想要起身上廁所但醫生要黃男等一下，黃男認為醫生態度不佳，即出手推了醫生又踹了一腳，還揚言要叫人來教訓醫生。

警方指出，黃男被帶回派出所後推說並沒有動手打醫生，要叫人教訓醫生的話的也只是一時氣話，是因為醫生的態度問題才會推了一把。但事後警方調閱監視錄影器畫面，發現黃男確實有動腳踹醫生，當場戳破黃男的託詞。

警方表示，由於黃男是因為情緒不穩喝雨刷精昏迷才會被送急診，而醫生也是擔心黃男去洗手間的途中可能會感到身體不適昏倒，才請他稍等一下，沒想到黃男卻誤認為醫生是故意不讓他去，事後雖然醫生表示不追究，也不提出傷害告訴，但全案因黃男攻擊執勤中的醫生，涉及「醫療法」為公訴罪，因此將全案移送偵辦。1051229

(中央社)