三高卡好玩 超值旅遊套票遊高屏
高屏澎好玩卡與高鐵、高捷合作共同推出「三高卡好玩」超值旅遊套票好康商品，要讓民眾旅遊高屏舒適又便利，其中還有組合可享高鐵票75折優惠。
高市府觀光局長曾姿雯、台灣高鐵董事長江耀宗、高捷董事長郝建生今天上午一起出席行銷發表會，推薦這項新旅遊商品。
「三高卡好玩」套裝行程有3種選擇，只要憑高鐵外縣市停留高雄來回車票，加價新台幣110元即能獲得捷運2日票、愛河貢多拉搭乘券、駁二護照手環、觀景門票及風味餐、咖啡券等，等同加值1500元。
第2種組合是高鐵高雄好玩卡聯票享75折優惠，加價690元或490元組合，可選擇哈佛快線到佛光山、雙層巴士券、夢時代摩天輪及禮盒，或進行海洋探索、暢遊英國領事館及大魯閣草衙道遊憩設施等，兩項組合也都加值近千元。
江耀宗指出，高鐵與高捷、高市府合作是在行銷在地的景點，刺激觀光，期盼在高鐵即將屆營運10週年的同時，能帶動更多樣的特色遊程。
曾姿雯指出，高屏澎好玩卡上市1年多來受到好評，市府更積極整合觀光產業資源，開發許多豐富有趣的遊程與優惠，同時結合高屏澎上千家優惠店家，提供熱門旅遊套票和優惠好康。
活動即日起在超商售票系統即可購票，邀請民眾一起來高雄過暖冬，體驗高屏澎「卡」好玩的樂趣。1051229
(中央社)
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