水肥車撞清潔隊員 當場爆頭慘死

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張姓清潔隊員遭輾斃。（徐養齡攝）

清潔員騎車掃地，被後方水肥車輾斃。（徐養齡攝）

張男家屬到場後掩面痛哭。（徐養齡攝）

新竹市29日下午傳出死亡車禍，張姓清潔隊員2時許騎機車沿竹香南路撿垃圾，後方開水肥車的劉姓男子疑似沒注意路況，迎面撞上張男，張倒地後頭部疑遭車輪輾過，當場爆頭慘死，警方已封鎖現場調查。

警方初步調查，涉嫌肇事的水肥車駕駛劉男無酒駕，當時正朝南寮方向行駛，事發嚇得語無倫次，跪倒在地，環保局已派員了解。

(中時)