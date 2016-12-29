風災重創高屏產地 芭樂零售價1粒要價35元
9月風災重創高屏等芭樂產地，讓芭樂價格屢創新高，今日批發價每公斤為80.2元，不僅首度站上8字頭，更是自1996年有數據紀錄以來最高價，水果攤零售方面，普通大小的芭樂1粒要35元，民眾表示，以前50元就能買到3粒大芭樂，「現在不敢碰」。
農糧署資料最早可追溯到1996年的蔬果採收量、批發價，今日芭樂批發價格來到每公斤80.2元，採收到貨量為23.8公噸，價格是有紀錄的20年以來最高，和去年同期比較，則漲了將近30％，但因今年風災影響嚴重，採收貨量比去年同期少了約57％，量少的問題確實反映在價格上。
實際走訪零售水果攤，普通大小的芭樂1粒要價35元。民眾朱小姐則表示，以前價格便宜時，50元就能買到3粒大芭樂，售價偏高時頂多3顆70元，無奈最近價格真的太貴了，「不敢碰」。
農委會農糧署主秘翁震炘表示，先前颱風接連來襲，重創高屏地區等芭樂產地，例如高雄燕巢區、阿連區等，致產量減少，加上又有特定高價品種拉高均價，例如近年來新興的帝王芭樂，風災過後芭樂果園至少要3.5個月恢復期，預計要到1月中旬，芭樂的採收量才會提高，這期間民眾可以改吃柑橘類、洋香瓜、甜柿等，價格相對較親民的水果。
(中時)
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