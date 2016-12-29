中市婦女會辦年菜傳承 邀弱勢家庭共同圍爐

台中市婦女會舉辦年菜傳承，邀弱勢家庭共同圍爐慶團圓！（陳世宗攝）

歲末年終，台中市婦女會攜手一群來自全台各大餐廳的優秀廚師組成的「義廚團」，在北區「元保宮」為張秀菊基金會、奇歷兒少之家、南家扶中心弱勢家庭辦桌，席開30桌，當一道道美食上桌，引起陣陣驚呼，搭配婦女會安排的精彩表演節目，收容之家的孩子們直呼「好開心」！

台中市婦女會理事長黃馨慧表示，春節除夕圍爐是家庭重要聚會，藉由婆婆媳婦共同傳承春節「手路菜」，透過一道道美食，讓中華傳統習俗與文化，凝聚家人情感，社會和諧進步，台灣更有人情味。

張秀菊社會福利慈善基金會主任葉美華表示，「奇歷兒少之家」收容12至18歲由社會局安置的孩子，平常都是要自己煮三餐，今天能夠吃到大廚們烹飪的美食，孩子們不但開心，更感受到了社會各界溫暖的善心與關愛，提早讓平日缺少父母照顧的孩子感受到過年的氣氛。

來自全台各大餐廳的優秀廚師組成的「義廚團」，義廚們擁有優秀廚藝，看到社會上仍有許多需要關心的弱勢族群，所以由幾位同是好多友的廚師開始，利用休假到各有需要的教養院為院生煮美食，用自己專業做公益。

婦女會舉辦「幸福年菜、代代相傳」與弱勢團體溫馨圍爐，有涵碧樓中餐副主廚、員林昇財麗禧酒店主廚、全國麗園大飯店主廚等共襄盛舉。台中市婦女會現場還安排小提琴、賴小不爵士鼓、五線譜冠軍歌手張凱傑演唱等精彩表演，看的孩子們紛紛跑到舞台前拍手。

(中時)