阿富汗兄弟發明掃雷無人機 希望除雷零死傷

哈桑尼兄弟發明的第一個排雷機器「地雷卡砰」。(地雷卡砰官網)

一對居住在荷蘭的阿富汗兄弟長年致力於減少地雷的國際公益活動，他們以自身的經驗，呼籲國際能正視地雷對平民的傷害。現在他們也發明可以排雷的無人機，希望清除地雷能夠無人傷亡。

大眾科學(Popular Science)報導，馬蘇德.哈桑尼(Massoud Hassani)和馬哈茂德.哈桑尼(Mahmud Hassani)出生在阿富汗首都喀布爾，在他們的成長過程中，如何通過地雷區是每天生活的一部分，只要踏錯一步就可能結束了生命。馬蘇德說：「當我們每天上學都會經過雷區，我們並不知道地雷在哪裡，只能憑著經驗以及其他人留下的腳印來判斷哪裡安全。」

地雷是一種廉價也容易部署的武器，清除地雷則是緩慢又昂貴的危險工作，因此清除地雷的速度永遠趕不上新增加的。據估計，全球約有1.1萬枚廢棄卻未知的地雷，造成每年15000到20000人的死傷。

馬蘇德.哈桑尼與他發明的地雷卡砰無人機。(圖/地雷卡砰)

哈桑尼兄弟搬到荷蘭後，對於家鄉的地雷問題仍然念茲在茲，兄弟倆幾年前發明了一種以風滾草為靈感的觸發地雷裝置，稱為「地雷卡砰」(Mine Kafon，「kafon」在阿富汗語就是「爆炸」的意思)，放到地雷區裡隨處滾，引爆該區域的地雷，從而標示出一塊安全的區域。「地雷卡砰」雖然不是正規的排雷工具，但是獨特的外型與反地雷的形象使它一炮而紅；美國紐約現代藝術博物館，甚至在2012年買了一個，以提醒參觀者地雷的危害。

地雷卡砰無人機就是在無人機下裝上地雷探查器，找出埋在地下的地雷，然後再加以引爆。(圖/地雷卡砰)

現在哈桑尼兄弟又有新作品，他們花了兩年的時間開發出一種獵雷無人機，稱為「地雷卡砰無人機」(Mine Kafon drone)這一次不是裝置藝術，而是確實可行。這種無人機排雷有三個步驟：第一趟飛行配置金屬偵測器，把所有的可疑地雷位置都記憶下來，然後再放置易爆雷管破壞它們。

哈桑尼兄弟正在籌資製造地雷卡砰無人機。

「地雷卡砰無人機」清除地雷的速度會比現有技術快上20倍。而且「地雷卡砰無人機」不算昂貴，一具約為 1100美元。哈桑尼兄弟希望「地雷卡砰無人機」可以製造上千萬台，在10年之內清除世界上所有的地雷。

(中時電子報)