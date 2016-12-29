基隆元旦升旗 發送5千份Q版發財金

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基隆市2017年元旦將於潮境公園舉行升旗典禮，基隆護國城隍廟不僅將在現場發送5000份5元Q版財神爺發財金，並安排撼動H.D.A帶來精彩的疊高另類升旗。

基隆市政府社會處長吳挺鋒表示，市府2017年將在潮境公園舉辦元旦升旗典禮，這次特別安排撼動H.D.A演出，他們曾在總統府和兩廳院演出，深受好評，更重要的有幾位團員是基隆子弟，能回饋家鄉更具意義。

吳挺鋒說，升旗典禮結束後，市府也安排101高地健走活動，基隆護國城隍廟會在現場發放5000份5元國旗Q版財神爺發財金，期盼民眾在新的一年好運連連，財運旺旺。

基隆護國城隍廟總幹事郭甡良表示，若天候許可，撼動H.D.A團員許鈺祥、高嘉和、吳銘恆等人，元旦將精心設計用椅子疊高約3層樓，團員在頂端揮舞國旗，與大家一起熱血升旗。

郭甡良說，城隍廟也會將財神爺請到升旗典禮現場，民眾領完發財金後，別忘由上而下摸財神爺的鬍鬚，象徵事事順利，平安順心，財源滾滾。1051229

(中央社)