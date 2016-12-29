基隆元旦升旗 發送5千份Q版發財金
基隆市2017年元旦將於潮境公園舉行升旗典禮，基隆護國城隍廟不僅將在現場發送5000份5元Q版財神爺發財金，並安排撼動H.D.A帶來精彩的疊高另類升旗。
基隆市政府社會處長吳挺鋒表示，市府2017年將在潮境公園舉辦元旦升旗典禮，這次特別安排撼動H.D.A演出，他們曾在總統府和兩廳院演出，深受好評，更重要的有幾位團員是基隆子弟，能回饋家鄉更具意義。
吳挺鋒說，升旗典禮結束後，市府也安排101高地健走活動，基隆護國城隍廟會在現場發放5000份5元國旗Q版財神爺發財金，期盼民眾在新的一年好運連連，財運旺旺。
基隆護國城隍廟總幹事郭甡良表示，若天候許可，撼動H.D.A團員許鈺祥、高嘉和、吳銘恆等人，元旦將精心設計用椅子疊高約3層樓，團員在頂端揮舞國旗，與大家一起熱血升旗。
郭甡良說，城隍廟也會將財神爺請到升旗典禮現場，民眾領完發財金後，別忘由上而下摸財神爺的鬍鬚，象徵事事順利，平安順心，財源滾滾。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。