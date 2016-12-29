台北圓環拆除工程 提前在春節前完成

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台北建成圓環拆除工程，原本北市府預計得到明年2月底，但工期超前，春節前就可完成，預計7月就能闢為綠地廣場，副市長林欽榮今天也到場了解。

台北建成圓環位在重慶北路一段與南京西路交叉口，早期是一片低窪沼澤，日治時期規劃成公園，後來日本政府因應二次大戰需求，禁止攤商擺攤，並在圓環中央挖掘防空救火用的蓄水池，四周則興建防空壕，等到台灣光復後，國民政府把蓄水池填平並拆除防空壕，商家才再度回籠。

不過，圓環歷經兩次大火，加上百貨、夜市等競爭，逐漸沒落，雖然曾經重新開幕，但人潮仍不如預期，最終只能荒廢閒置。

台北市產發局11月24日開始拆除建成圓環，未來將闢為綠地廣場，同時保留原址的市定古蹟「大稻埕圓環防空蓄水池」，由於工程超前進度，原本得到明年2月20日的拆除工作，在1月中旬就能完成。

北市副市長林欽榮今天也到圓環工地，聽取相關單位簡報，他表示，由於工程提前，春節過後就能開始建置綠地廣場，到時會有蓄水池解說平台、圓環各時期發展文史資訊等，提供台北市民休閒兼具歷史韻味的地點。

林欽榮說，明年就是圓環110歲生日，希望工程盡快完工，讓民眾看見全新樣貌的圓環，之後也會聽取地方居民意見，研議設置裝置藝術，為新圓環增添美景。

北市產發局表示，雖然建築物大多拆除，但會保留建成圓環美食館鋼柱作為紀念，並有噴水廣場、解說廣場等設施。1051229

(中央社)