首度談納粹風波 總統：是我們大人的錯

總統蔡英文今天首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。

新竹光復中學部分學生扮演納粹引發軒然大波。

蔡總統今天出席「總統府人權諮詢委員會第25次委員會議」，她首度親自回應這事件，她說，人權要向上看齊，也要向下扎根，最近有一些學生模仿納粹引起不小的風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯」。

她說，「這是因為我們的人權教育流於表面，因為我們輕忽了生活裡面的歧視跟偏見，我們也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡，學到真正的教訓」、「我們每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生」。

蔡總統說，這個事件提醒大家深化人權教育的重要性，人權的議題應該融入不同科目的教學裡面，「我們要讓學生能理解他人曾經經歷的痛苦，尊重他人的權利並且願意在必要的時候站出來伸張正義，如果做到這樣，我們的教育才算是成功」。

另外，蔡總統提到，她也會邀請行政院及相關部會，針對目前12年國教的人權教育，在委員會中提出專案報告，到時請各位委員幫忙，給予政府改善的建議。1051229

(中央社)