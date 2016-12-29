長照缺男丁 朱立倫盼有更多人投入

新北市長朱立倫今天表示，長照人力不足，新北市照服員僅2630人，其中17%是男性，盼有更多人，尤其是男性朋友願意投入長照、居家照護等工作。

新北市政府今天舉行「感謝有你」表揚典禮，感謝奉獻於長期照顧服務體系且服務績效卓越的績優老人福利機構及照顧服務員，共有25家老人福利機構、25家協助辦理低收入戶老人暨保護安置老人收容照顧的優良機構獲獎，另有67位優良照顧服務員接受表揚。

朱立倫表示，感謝長照從業人員對老人的關懷照顧與無私付出，同時盼望未來有更多人可以選擇投入長照工作，因為唯有做好老人關懷照顧，社會才會更健康、更平安、更幸福。

他表示，新北市將近400萬人中有46萬名老人，絕大多數是健康的，但失去健康的長者格外需要關懷與照顧，感謝各個得獎機構與得獎人，在缺乏資源的情況下，仍致力長照工作。

他表示，無論是公共托老中心、安養機構、護理之家都需要更多人力，新北市照顧員僅有2630人，其中僅17%是男性，盼有更多男性朋友願意投入長照、居家照護等工作，先進國家對相關職業十分尊重，台灣也正在努力，相信未來會有更多人願意投入長照工作。

他說，做好老人關懷照顧，社會才會更健康、更平安、更幸福，中央與地方近年來都致力於設計一套完整的照顧體系，新北市領先全國推動長照2.0相關政策與建設，未來也會繼續努力把長照工作做得更好。1051229

(中央社)