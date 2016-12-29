2系所註冊率掛零 屏科大：是誤會
教育部公布大專院校註冊率0％科系，屏東科技大學觀賞魚科技學位博士班和財務金融研究所碩士班上榜，屏科大說，是誤會，觀賞魚博士班有招到國際生，財金所今年已停招。
屏科大教務長葉桂君表示，觀賞魚科技學位博士班是105年開設的國際學位學程，這個學程原本就是要招國際生，但教育部規定一定要搭配2個本地生，結果2個本地生名額沒有招到，但有3個東南亞籍學生就讀。
葉桂君表示，觀賞魚科技學位博士班一半師資請的是日本、英國和澳洲的國際級大師授課，因此，1學期學費高達新台幣5萬元，再加上修1個學分要5000多元，可能是學費太高，讓本地生卻步，教育部公布的註冊率以本地生為主，所以才會有掛零的現象出現。
另外，葉桂君說，財務金融研究所碩士班已設立多年，屏科大在105學年度已停招，改設大學部財金國際學位學程，10個名額全招滿，註冊率百分之百，教育部公布的數字是已經停招的系所，當然掛零。1051229
(中央社)
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