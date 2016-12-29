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詐騙集團躲豪宅 騙成功就辦毒品趴「吸到飽」。

詐騙集團躲豪宅 騙成功就辦毒品趴「吸到飽」。

北市刑大偵八隊日前前往文山區某300多坪豪宅別墅，破獲名為「錢進人民幣」的電信詐騙機房，逮捕吳姓男子在內的12名犯嫌，警方查出吳男為獎勵手下，只要騙成功、領到錢者，除了獎金分紅外，還會舉辦毒品派對趴，提供「吸到飽」的安非他命助興，1年多來至少騙得400多萬元。

偵八隊隊長詹木順指出，吳嫌以7萬元租下文山區別墅，嚴密監控出入成員，對外門窗則以黑色隔音棉阻擋，內部再加工裝潢，以隔音棉、紙箱、桌子等物品，另逐一劃分「工作區」，避免成員做犯時相互干擾。

而為有效管理機房成員，吳嫌還採用「集中營」管理模式，成員進入機房後，就設下門禁管制，除非要事不得外出，還會每天晚上集合成員，進行檢討會議、鑽研如何騙人更順利，整個集團宛如公司般企業化經營。

偵二隊則破獲以李姓及劉姓犯嫌為首之電信詐欺機房，隊長蔡致然指出，李姓主嫌生性多疑，在機房內外設立多組監視器，遇有任何風吹草動，立即搬遷機房據點，更訂有一套遭警察查緝脫逃現場SOP流程，平時即預作演習，宛如一支訓練有素部隊，經多日追查，日前一舉逮捕李在內的22嫌。

北市刑大此次進行打擊詐騙專案，總計破獲3個電信詐騙機房、移送詐欺案15件共52人，現場查扣押大批話機、筆記型電腦、平板電腦、數據機、無線電、詐騙教戰手冊、大陸人民帳戶個人資料，被害人遍及兩岸各地，初步統計被害人高達上百人，被害金額高達數千萬元，現正持續清查擴大偵辦中。

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(中時)