詐騙集團躲豪宅 騙成功就辦毒品趴「吸到飽」
北市刑大偵八隊日前前往文山區某300多坪豪宅別墅，破獲名為「錢進人民幣」的電信詐騙機房，逮捕吳姓男子在內的12名犯嫌，警方查出吳男為獎勵手下，只要騙成功、領到錢者，除了獎金分紅外，還會舉辦毒品派對趴，提供「吸到飽」的安非他命助興，1年多來至少騙得400多萬元。
偵八隊隊長詹木順指出，吳嫌以7萬元租下文山區別墅，嚴密監控出入成員，對外門窗則以黑色隔音棉阻擋，內部再加工裝潢，以隔音棉、紙箱、桌子等物品，另逐一劃分「工作區」，避免成員做犯時相互干擾。
而為有效管理機房成員，吳嫌還採用「集中營」管理模式，成員進入機房後，就設下門禁管制，除非要事不得外出，還會每天晚上集合成員，進行檢討會議、鑽研如何騙人更順利，整個集團宛如公司般企業化經營。
偵二隊則破獲以李姓及劉姓犯嫌為首之電信詐欺機房，隊長蔡致然指出，李姓主嫌生性多疑，在機房內外設立多組監視器，遇有任何風吹草動，立即搬遷機房據點，更訂有一套遭警察查緝脫逃現場SOP流程，平時即預作演習，宛如一支訓練有素部隊，經多日追查，日前一舉逮捕李在內的22嫌。
北市刑大此次進行打擊詐騙專案，總計破獲3個電信詐騙機房、移送詐欺案15件共52人，現場查扣押大批話機、筆記型電腦、平板電腦、數據機、無線電、詐騙教戰手冊、大陸人民帳戶個人資料，被害人遍及兩岸各地，初步統計被害人高達上百人，被害金額高達數千萬元，現正持續清查擴大偵辦中。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。