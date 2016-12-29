菲尋求與俄建立新關係 對美國霸權再次打擊
根據英國《金融時報》28日報導，菲律賓正計畫與俄羅斯建立新的關係並達成貿易協議，此舉對美國在菲的戰略霸權造成新的打擊。
報導指出，菲律賓外長小佩費克托‧亞賽(Perfecto Yasay Jr.)表示，預計菲總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)將應俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)邀請，於明年初訪問莫斯科，雙方將就從武器到通信的一系列協議舉行會談。菲律賓的外交政策轉向由此進入新的階段；此前，菲已與華府發生衝突，並向北京方面靠攏。
亞賽表示，菲方希望維繫1951年菲與美國簽署的安全條約以及與美國的更廣泛關係。杜特蒂領導、已執政6個月的政府尋求依據其「獨立外交政策」與俄建立更緊密關係；如果川普(Donald Trump)領導的美國新政府緩解美俄之間的敵意，那麼菲俄之間的這種關係可能會更加容易建立。
亞賽表示：「由於與美國的特殊關係，我們過去其實無法尋求與俄建立那種友好互惠的關係。」剛剛訪問了莫斯科、意在為杜特蒂俄羅斯之行鋪路的亞賽稱：「如今，情況正在發生變化。」
亞賽稱，杜特蒂很可能會於明年4月或5月訪問莫斯科。他說，菲希望擴大其農產品出口，並尋求利用俄在礦業、石油勘探和通信（可能包括監控）等領域的投資和技術。
(旺報)
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