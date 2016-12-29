納粹變裝風波 蔡英文首評論：是大人的錯
總統蔡英文今天在 「總統府人權諮詢委員會第25次委員會議」首度回應新竹光復中學「納粹風波」。她說，「我們的人權教育流於表面，也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡，學到真正的教訓」，「這不是學生的錯，是大人的錯」。
蔡英文在會中指出，人權要向上看齊，也要向下扎根，最近有一些學生模仿納粹引起不小的風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯」。
首度回應新竹光復中學「納粹風波」，她說，「這不是學生的錯，是我們大人的錯」，因為人權教育流於表面；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。
此外，蔡英文強調，她也會邀請行政院及相關部會，針對目前12年國教的人權教育，在委員會中提出專案報告，到時請各位委員幫忙，給予政府改善的建議。
蔡總統今天出席「總統府人權諮詢委員會第25次委員會議」，提到最近引發喧然大波的光復中學納粹變裝風波。她說，這是因為人權教育流於表面，因為輕忽了生活裡面的歧視跟偏見，也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡，學到真正的教訓、每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。
蔡表示，這個事件提醒大家深化人權教育的重要性，人權的議題應該融入不同科目的教學裡面，要讓學生能理解他人曾經經歷的痛苦，尊重他人的權利並且願意在必要的時候站出來伸張正義，如果做到這樣，教育才算是成功。
(中時)
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