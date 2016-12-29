勞力成本增、加速企業自動化 勞動部允研究對策

立法委員曾銘宗今在社福衛環委員會質詢時指出，面對台灣勞動力成本增加，不少企業已經開始加速自動化的趨勢，他說，加速自動化的原因很多，可能不只是因為一例一休，並呼籲勞動部應該要注意這情況。勞動部部長郭芳煜也允諾，在部內研究未來勞工趨勢的時候，也會一併考慮自動化人力取代傳統人力的衝擊及轉型計畫。

曾銘宗詢問，在《勞動基準法》修正草案通過之後，對企業來說會增加多少成本。郭芳煜分析，以刪除7天國假之後，企業會減少630億元支出，但增加特休假之後，以平均7.5年資、擁有特休13.4天計算，企業會增加146億元的加班費，再加上全年休息日都加班的極端值來看，一年也會增加960億元加班費，企業最多會增加約500億元支出，但不看極端值來說，是平衡的。

曾銘宗提醒，報載像是和大等工具機龍頭公司，都已經要以自動化來取代傳統人力，甚至宣示遇缺不補，依照國外相關研究，預估在20年後，美國有47％的人力將面臨被機器人取代的高風險，「萬一這時代的趨勢來臨時，會造成大量失業人口，要輔導勞工培養第二、第三專長，就是勞動部的未來業務方向」。

曾銘宗也以過去擔任金管會主委時推行FinTech為例，「去年年底我就要求各金融單位提出轉型計畫，今年上半年也要求金管會下文，請金融業提撥盈餘0.5％，作為勞工轉型訓練」，他也認為，勞動部應該要照顧到更多行業的勞工。

(中時)