跨年到墾丁 日落日出一次滿足

屏東墾丁是本島明年元旦曙光最早地區，而墾丁的關山則被國際媒體評為全球最美夕陽，跨年到墾丁一次滿足日落日出，墾丁地區社區和飯店推出迎曙光送夕陽行程。

恆春半島因地理位置特殊，每年跨年都吸引人潮送最後一道夕陽及迎接新的一年曙光，中央氣象局預報，今年本島最後一道夕陽下午5時25分在關山可以看到，而明年曙光則在早上6時35分在墾丁升起。

其實，在整個墾丁地區，只要視野可以，都可以看到美麗的夕陽和迎接曙光，後灣社區今年首度推出「好灣夕集」生態旅遊行程，引領民眾在後灣海邊向2016年最後一道夕陽告別，行程中，還有獨木舟、立槳和鹽滷豆腐DIY；滿州港口社區則舉辦「茶鹽光色」港口迎曙光行程。

2個行程都引領民眾避開熱門地點，到私房景點賞夕陽迎曙光。

每年吸引人潮的龍磐公園迎曙光，墾丁福華飯店推出專車載遊客到龍磐公園，同時有專人解說，還送薑湯讓遊客取暖，有住房專案，也有純迎曙光行程，報名到31日。

為了避免跨年觀曙光的人車潮造成交通堵塞，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑路段將從106年元旦凌晨0時起到上午8時，進行交通管制，墾丁國家公園管理處有接駁服務，在鵝鑾鼻公園與滿州界碑等2處停車場都設有接駁站。1051229

(中央社)