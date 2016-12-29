劍湖山跨年活動 將進行交通管制
雲林古坑劍湖山世界為迎接2017年，以及慶祝煙火施放10週年，今年將施放長達800秒的煙火秀，預料將吸引大批人潮，警方將進行交通管制。
雲林縣警察局斗南分局今天表示，由於劍湖山世界施放煙火長達800秒，預料將吸大批人潮至園區及臨近道路觀賞，但也預期將伴隨治安、塞車及交通事故等問題。
為了因應大批人潮所可能衍生的治安、交通等問題，警方規劃近200名警力擔任長達15小時的專案勤務，針對劍湖山周邊重要道路實施交通管制，並進行防竊作為，期使活動順利進行。
警方將從31日下午4時起至明年1月1日凌晨4時止，加強劍湖山遊樂園區外圍道路交通疏導，並取締違規停車、違規攤販；園區車位停滿後，將由警方疏導往台3線、永光外環道及古坑鄉中山路等周邊道路兩旁停放，並嚴格取締併排停車。
有鑑於98年跨年煙火施放時，有民眾在東西向快速道路（台78線）違規臨停，並跨越車道觀賞煙火秀而遭車輛撞死的案子，因此警方今年仍將派遣警力取締告發，以免憾事重演。1051229
(中央社)
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