調查：大陸女業務員、男工程師最易單身

「找對象」是人一生中最重要的抉擇。(圖/達志影像Shutterstock)

大陸徵婚網站近日公布一項調查，指大陸打光棍的情況有集中趨勢。若以職業論，女性業務員與男性工程師的單身比例最高；以地區論，北京女與深圳男落單最嚴重。

大陸著名相親平台「珍愛網」於28日公布《2016單身人群現狀調查報告》，顯示中國大陸在經濟飛漲的當下，也開始面臨到類似已發展國家的「找對象」問題，晚婚已是一種社會趨勢。

《報告》發現，在各行各業的單身人群中，數量在男性以網路業IT工程師居冠、製造業工程師居次；女性以銷售業務員居冠、金融從業者居次。擇偶最受歡迎職業中，男性以職業經理人、理財規劃師、公務員最受歡迎；女性以會計、護士和人事行政(HR)最受青睞。

至於女性業務員為何不容易找對象，有受訪者表示：由於需要長時間出差、跑業務、跟進銷售訂單，以及時常應酬，根本沒有過多個人時間來談戀愛，在被介紹對象時，也總會因職業關係而沒有下文。

《報告》也發現，單身人群有集中在一線城市的現象，分性別而論，女性單身數量以北京居冠，其次為深圳、上海、廣州、成都和重慶；男性單身數量以深圳最多，其次為北京、廣州、上海、重慶和成都。地域上的失衡，正是導致單身人群數量增長的很大原因。

那到底什麼條件的男女最受喜歡？在經過對珍愛網1億會員的線上抽樣調查，調查抽取3811份有效樣本量分析後，顯示單身女性中，廣東地區、大學畢業、身高159-163公分(中等體型)、年齡28歲左右的輕熟女最受歡迎；單身男性中，北京地區、大學畢業、月薪人民幣2萬(約新台幣9.3萬)左右、身高175-180公分(中高體型)、年齡33歲的黃金三高男最受青睞。

(中時電子報)