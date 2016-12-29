暨大106學年度碩士班入學招生 開始受理報名

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國立暨南國際大學櫻花盛開時的優美景緻。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學晨曦中的校園美景。（暨大提供）

國立暨南國際大學106學年度碩士班考試入學報名已開始受理至明年1月5日截止，報名一律採網路報名，筆試日期為明年2月17日，招生簡章可在暨大「招生資訊網」免費下載。

暨大表示，106學年度碩士班考試入學共有26個碩士班招生，今年並新增管理學院「新興產業策略與發展碩士學位學程」，招生名額計213名(含一般生202名，在職生11名)。

此外，暨大提供多名公費師資生甄選機會，錄取相關系所者，即可申請公費師資生甄選。另為方便考生，本次設有臺北、臺中及暨大校本部3個考區，考生報名時可自行選擇。

暨大位於台灣地理中心南投縣埔里鎮，校地總面積150公頃，校園廣闊景緻宜人，是中部地區極具特色的綜合型大學。

近年來積極推動東南亞研究、國際學生交流與境外生的專業教育，屢獲教育部、科技部等相關部會各種計畫補助，將多方資源挹注於提升學生學習成果之上；有關相關招生系所、名額、報考資格、考試項目、考試日期及其他相關規定，除可上網查詢或可洽暨大招生組(049) 2918305。

(中時)