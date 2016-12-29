3款科學中藥微生物超標 多數已下肚
衛福部中醫藥司今天公布中藥製劑品質監測抽驗，檢驗合格件數269件，不合格3件，知名的順天堂和國科、天明藥廠都有產品微生物超標。
衛生福利部今年訂定中藥製劑品質監測抽驗計畫，協同各地方政府衛生局以無預警抽驗方式，抽驗轄內中醫醫療機構、中藥販賣業及中藥廠的中藥製劑。
今年度有關中藥製劑共抽驗284件，所抽驗檢體經食品藥物管理署檢驗後，檢驗合格件數269件，不合格3件，12件檢驗中，合格率98.9%。
不合格產品為順天堂藥廠股份有限公司新店廠生產的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」、國科生技製藥股份有限公司生產的「國科海螵蛸濃縮細粒」及天明製藥股份有限公司農科分公司生產「天明蒺藜濃縮細粒」。
中醫藥司科長陳聘琪下午受訪時表示，3家廠商不合格的原因都是微生物總生菌數超標，可能是製程或保存不當，驗出超標的微生物是好氧性微生物，不是致病性的大腸桿菌、沙門氏菌等。
目前3款不合格產品都有下架並回收，不過，順天堂的產品做800多罐，僅回收179瓶；國科的產品雖僅製作162瓶，但全部都被吃下肚。天明的產品已回收486瓶，持續回收中。
陳聘琪表示，這3款藥品都是科學中藥，且是處方用藥，只會出現在中醫藥醫療院所。雖有部分藥品被民眾吃下肚，但微量應沒有危害，唯體質敏感者可能有輕微的腸胃不舒服狀況。1051229
(中央社)
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