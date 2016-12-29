搭乘率不高 元旦台灣好行阿里山B1線取消
嘉義縣公車處自明年元旦起取消原台灣好行阿里山B1線班車，原阿里山A線（高鐵嘉義站－阿里山）與阿里山B線（嘉義火車站－阿里山）每天各增加1班次往返奮起湖。
嘉義縣公車處今天表示，台灣好行阿里山線是國內熱門景點觀光熱線，2年前配合阿里山森林鐵路行駛至奮起湖，阿里山國家風景區管理處與公車處闢駛台灣好行阿里山B1線，接駁奮起湖遊客到石棹轉搭B線上阿里山或返回嘉義。
不過，因搭乘率不高，增加營運虧損，嘉義縣公車處自明年1月1日起取消原台灣好行阿里山B1線班車。
公車處指出，阿里山B1線取消後，原阿里山A線（高鐵嘉義站－阿里山）與阿里山B線（嘉義火車站－阿里山）每天各增加1班次往返奮起湖，遊客可直接從阿里山到奮起湖，或從奮起湖到達嘉義高鐵站，提供阿里山與奮起湖，以及火車站、高鐵嘉義站乘車服務。
公車處說，奮起湖每逢週六、週日或國定連續假日，車流壅塞，大型車輛迴轉不易，明年1月1日起，阿里山線繞駛奮起湖班次，折返地點將由原「奮起湖終點站」移至200公尺前「奮起湖」站（第一停車場前）上下車，避免因塞車造成延誤。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。