搭乘率不高 元旦台灣好行阿里山B1線取消

嘉義縣公車處自明年元旦起取消原台灣好行阿里山B1線班車，原阿里山A線（高鐵嘉義站－阿里山）與阿里山B線（嘉義火車站－阿里山）每天各增加1班次往返奮起湖。

嘉義縣公車處今天表示，台灣好行阿里山線是國內熱門景點觀光熱線，2年前配合阿里山森林鐵路行駛至奮起湖，阿里山國家風景區管理處與公車處闢駛台灣好行阿里山B1線，接駁奮起湖遊客到石棹轉搭B線上阿里山或返回嘉義。

不過，因搭乘率不高，增加營運虧損，嘉義縣公車處自明年1月1日起取消原台灣好行阿里山B1線班車。

公車處指出，阿里山B1線取消後，原阿里山A線（高鐵嘉義站－阿里山）與阿里山B線（嘉義火車站－阿里山）每天各增加1班次往返奮起湖，遊客可直接從阿里山到奮起湖，或從奮起湖到達嘉義高鐵站，提供阿里山與奮起湖，以及火車站、高鐵嘉義站乘車服務。

公車處說，奮起湖每逢週六、週日或國定連續假日，車流壅塞，大型車輛迴轉不易，明年1月1日起，阿里山線繞駛奮起湖班次，折返地點將由原「奮起湖終點站」移至200公尺前「奮起湖」站（第一停車場前）上下車，避免因塞車造成延誤。1051229

(中央社)